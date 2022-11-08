Москва, 8 ноября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит снизить риск совершения противоправных действий с денежными средствами умерших клиентов банков, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Согласно законопроекту, на сведения о снятии с учета в налоговых органах физических лиц в связи со смертью предлагается распространить положения Налогового кодекса РФ в части запрета на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну и требований к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним.

Отмечается, что доступ к указанным сведениям в банках имеют должностные лица, определяемые руководителями таких банков.