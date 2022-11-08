Катания, Италия, 8 ноября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Власти Италии не будут впускать на территорию страны нелегальных мигрантов, доставленных перевозчиками, за исключением случаев тяжелых болезней, сообщили в МВД страны 8 ноября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Ранее власти не впустили в порт Катании корабль с более чем 500 мигрантами на борту — впрочем, позднее большая часть пассажиров смогла сойти на берег.

Одна из «неправительственных организаций» по перевозке нелегальных мигрантов, испанская Salvamento Maritimo Humanitario, уже сообщила, что из-за решения властей Италии отложит следующий рейс одного из своих кораблей. Глава МВД Италии Маттео Пьянтедоси назвал это «первой победой» новых властей в вопросе об ограничении нелегальной миграции.

После выхода правой «Лиги» из правящей коалиции в 2019 году число нелегальных мигрантов в Италии снова стало быстро расти. Консерваторы считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида. Лидеры нового правоконсервативного правительства страны, сформированного в октябре 2022 года, обещали «навести порядок» в сфере нелегальной миграции.