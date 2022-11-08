Донецк, 8 ноября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка подвергся обстрелу со стороны бандеровцев. Об этом 8 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Обстрел ВСУ

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка боевиками ВСУ был произведён в 15:30 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что воздушная тревога была объявлена в четырёх регионах бывш. УССР.