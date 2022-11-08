Тюмень, 8 ноября, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Тюменцы бронируют международные туры на новогодние праздники уже в начале ноября. Популярностью у тюменских туристов в зимний период пользуются такие страны, как Турция, Таиланд, Объединённые Арабские Эмираты и Мальдивы.

Иван Шилов ИА REGNUM Мальдивы

Традиционно число жителей Тюменской области, выезжающих за рубеж в новогодние каникулы, не превышает 20% от всего турпотока, сообщила в интервью «РБК-Тюмень» генеральный директор одной из туристических фирм Ирина Милентьева. После стремительного роста цен на зарубежные туры, по её словам, ажиотажный спрос схлынул.

«Мальдивы вне конкуренции, многие отели дают специальные цены на проживание, авиабилеты вполне бюджетные: неделя отдыха на двоих может обойтись в 200 тысяч рублей», — отметила эксперт.

Турция осталась самым популярным направлением на Новый год, так как есть прямые вылеты из Тюмени. В Таиланд сейчас напрямую можно добраться из Екатеринбурга, однако это дороже, чем из Москвы порой на 80 тыс. рублей с тура.

«Получается, что из Екатеринбурга лететь дорого, а из Москвы неудобно и далеко», — пояснила Ирина Милентьева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зарубежный туризм в Тюменской области подорожал к октябрю по сравнению с прошлогодними ценами почти на 46%.