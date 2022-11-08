Москва, 8 ноября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Нынешние проблемы и противоречия в отношениях Ирана и Саудовской Аравии должны быть разрешены путём диалога, поэтому Россия готова выступить посредником в контактах двух государств. Об этом 8 ноября заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

ИА REGNUM Россия

«Мы выступаем за то, чтобы все возникающие противоречия и недоразумения решались за столом переговоров в рамках конструктивного диалога», — подчеркнул в беседе с РИА Новости дипломат.

Он отметил, что Москва находится в контакте «с друзьями» и из Саудовской Аравии, и из Ирана.

«Мы всегда были готовы и действительно прилагаем усилия к тому, чтобы играть определённую посредническую роль, если она востребована нашими друзьями и в Эр-Рияде, и в Тегеране», — заявил замглавы МИД России.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники утверждала, что Саудовская Аравия передала США сведения о готовящейся атаке Ирана. Якобы таким образом Тегеран пытается отвлечь внимание мировой общественности от протестов внутри Исламской Республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, политолог, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько уверен, что у руководства Ирана нет причин нападать на Саудовскую Аравию. Он подчеркнул, что сейчас нет абсолютно никаких условий для этого, кроме того такой цели никогда у руководства Ирана не было.

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