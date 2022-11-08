Баку, 8 ноября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Азербайджан в рамках отношений с Арменией проводит независимую политику. Об этом 8 ноября заявил в Шуше по случаю Дня победы в карабахской войне 2020 года азербайджанский президент Ильхам Алиев.

President.az Ильхам Алиев

«Армения должна знать, что в нынешних рамках нас удерживает не заявление какого-то покровителя Армении, а наша собственная политика», — сказал Алиев.

Он добавил, что Азербайджан стремится к миру, но только к такому, который считает «справедливым». По мнению азербайджанского лидера, в Армении «поднимают голову реваншистские силы». Алиев заявил, что нужно быть готовыми к «провокациям» с армянской стороны.

Стоит отметить, что Азербайджан периодически обвиняет Армению в обстрелах пограничных позиций. В Ереване заявили, что якобы зафиксировали, как азербайджанские подразделения начинают ночью перестреливаться между собой, а потом переносят огонь на армянскую территорию.