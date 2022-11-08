У кузбасской полиции сменился начальник
Кемерово, 8 ноября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Главное управление МВД России по Кемеровской области возглавил генерал-майор полиции Геннадий Корниенко. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев 8 ноября представил нового руководителя регионального ведомства.
Также Колокольцев обозначил приоритеты работы ведомства, среди которых — повышение результативности в установлении виновных, усиление борьбы с киберпреступностью, экономическими преступлениями, правонарушениями в сфере экологии, работа с обращениями, профилактика преступлений и мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.
Корниенко заверил, что приложить весь имеющийся свой профессиональный опыт и знания для обеспечения правопорядка и защиты интересов кузбассовцев.
Отметим, что до этого назначения Корниенко был врио начальника МВД РФ по Иркутской области. Его предшественник — прежний начальник полиции Кузбасса — Игорь Иванов занял аналогичную должность в Самарской области.