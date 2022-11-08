Кемерово, 8 ноября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Главное управление МВД России по Кемеровской области возглавил генерал-майор полиции Геннадий Корниенко. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ako.ru Начальник ГУ МВД России по Кемеровской области Геннадий Корниенко

Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев 8 ноября представил нового руководителя регионального ведомства.

Также Колокольцев обозначил приоритеты работы ведомства, среди которых — повышение результативности в установлении виновных, усиление борьбы с киберпреступностью, экономическими преступлениями, правонарушениями в сфере экологии, работа с обращениями, профилактика преступлений и мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

Корниенко заверил, что приложить весь имеющийся свой профессиональный опыт и знания для обеспечения правопорядка и защиты интересов кузбассовцев.

Отметим, что до этого назначения Корниенко был врио начальника МВД РФ по Иркутской области. Его предшественник — прежний начальник полиции Кузбасса — Игорь Иванов занял аналогичную должность в Самарской области.