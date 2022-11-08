Москва, 8 ноября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Рекомендации властей США своим крупнейшим банкам поддерживать связи и продолжать сотрудничество с российскими компаниями является крайне разумным и несет в себе большой практический смысл, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Любые связи всегда проще поддерживать, чем восстанавливать после того как они были прерваны.

Указанные рекомендации относятся в первую очередь к компаниям из стратегический отраслей сотрудничества: газовая промышленность, сфера минеральных удобрений.

Однако продолжение сотрудничество вполне может затрагивать и компании из других отраслей.

Кроме того, данные рекомендации говорят о том, что, несмотря на антироссийские санкции власти США настроены на поддержание экономического сотрудничества с Россией», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США непублично советуют крупнейшим банкам не отказываться от сотрудничества с «определенными стратегическими российскими компаниями.

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