Ставрополь, 8 ноября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Ставропольский край получил 1,136 млрд рублей с начала эксперимента по введению курортного сбора. Это более половины от всей суммы, собранной в российских регионах-участниках пилотного проекта. При этом плательщиками курортного сбора на Ставрополье с 2018 года стали 2,5 млн туристов, сообщил министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Сысоев.

Пресс-служба губернатора Ставрополья Каскадная лестница в Железноводске

«Для сравнения, в этом году у нас отдохнули 1,5 млн человек, включая льготников и приезжающих на один день, а в Краснодарском крае — 15 млн. Это говорит о том, что работа налажена. Сейчас многие субъекты, которые хотят присоединиться к этой инициативе, обращаются к нам, чтобы мы поделились своим опытом», — приводит слова Сысоева портал «Победа 26».

Как отметил министр, Ставрополье в настоящее время участвует в разработке федерального законопроекта о возможности для регионов самостоятельно вводить курортный сбор. По его словам, в разработке участвуют 20 субъектов РФ.

Напомним, ранее комитет Госдумы по туризму разработал законопроект о распространении туристического (курортного) сбора на всю территорию России.