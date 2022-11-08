Астрахань, 8 ноября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Около тысячи жителей Астраханской области планируется призвать на срочную военную службу за период осеннего призыва 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Астраханской области.

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На данный момент уже призвано 38% от общей численности подлежащих призыву, доставка повесток продолжается. Завершить призыв, в соответствии с указом президента, планируется до 20 декабря.

«Главная задача — объяснять призывникам и их близким, что срочники не будут направлены на новые территории и в зону проведения спецоперации», — обратил внимание губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона также поддержал инициативу облвоенкома определить лечебно-профилактическое учреждение для комплексного дообследования призывников, имеющих проблемы здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, осенний призыв на срочную службу в России в 2002 году стартовал 1 ноября, на месяц позже обычного.