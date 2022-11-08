Москва, 8 ноября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в четырёх регионах бывш. УССР, сообщили 8 ноября киевские СМИ.

Тревога

По информации журналистов, воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.

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