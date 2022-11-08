Ярославль, 8 ноября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Законопроект о едином операторе рекламы Госдума отклонила, инициатива вела к монополизации рынка. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщает аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфира Бакирова.

Альфир Бакиров

Ранее ярославский бизнес-омбудсмен и участники рынка оценили его крайне негативно.

«Законопроект ведет к монополизации рынка рекламы, появлению выпадающих доходов регионального бюджета и создает дополнительные расходы для бизнеса. То, что решение поспешное, непродуманное и может нанести очевидный ущерб экономике — очевидно, многим. Надеюсь, здравый смысл победит», — выразил своё мнение омбудсмен.

Напомним, нашумевший законопроект предполагает наделение правительства РФ полномочиями по выбору единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений. Выбранный единый оператор смог бы 30 лет без торгов заключать договоры на установку и эксплуатацию цифровых рекламных конструкций на земле, зданиях и транспорте, которые принадлежат государству.

Впрочем, документ касается даже и размещения объявлений частных лиц в интернете — если закон всё-таки будет принят, то публиковаться, например, на «Авито» будет нельзя — только на специальном ресурсе единого оператора.