Анкара, 8 ноября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Турция поздравляет Азербайджан с празднованием Дня победы, который отмечается в республике 8 ноября по итогам войны в Нагорном Карабахе 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба турецкого МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция (Стамбул)

Анкара назвала победу Азербайджана «историческим триумфом», который должен способствовать стабилизации обстановки в регионе.

«Турция продолжит выступать вместе с Азербайджаном в полной солидарности и координации в деле укрепления безопасности, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе, включая восстановление и улучшение инфраструктуры на освобождённых территориях», — говорится в сообщении.

Напомним, Турция продвигает в отношении Азербайджана политику «один народ, — две страны». Анкара поддержала Баку во время войны 2020 года.