Экономике Южной Кореи предсказали спад в ближайшем будущем
Сеул, 8 ноября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Эксперты в Южной Корее фиксируют всё больше признаков замедления темпов экономического роста страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института развития (KDI).
Согласно опубликованным данным, о замедлении темпов роста экономики свидетельствуют сокращение экспорта и вялость в производственном секторе на фоне внешних условий.
«Темпы экономического роста нашей страны ослабли, особенно с точки зрения экспорта, который сокращается по мере ухудшения внешних условий. Индексы, указывающие на вероятность экономического спада в будущем, растут», — говорится в ежемесячном отчете института.
Согласно данным правительства, в октябре экспорт товаров из страны сократился на 5,7%. Экспорт полупроводников, в частности, упал на 17,4%.
«До прошлого месяца мы прогнозировали восстановление экономики, однако сейчас видим, что это не так, — заявил представитель KDI. — Наш прогноз не означает, что Южная Корея переживает сейчас экономический спад, однако указывает, что это может произойти в будущем».
Известно, что объём промышленного производства продолжает сокращаться на протяжении трех месяцев подряд. Розничные продажи и инвестиции также сократились. Индекс деловых настроений упал до самого низкого за 18 месяцев уровня — 76 пунктов.
Эксперты также указали на растущую неопределенность на финансовом рынке, поскольку США и другие крупные экономики настаивают на ужесточении денежно-кредитной политики в целях борьбы с высокой инфляцией.