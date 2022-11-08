Сеул, 8 ноября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Эксперты в Южной Корее фиксируют всё больше признаков замедления темпов экономического роста страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института развития (KDI).

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, о замедлении темпов роста экономики свидетельствуют сокращение экспорта и вялость в производственном секторе на фоне внешних условий.

«Темпы экономического роста нашей страны ослабли, особенно с точки зрения экспорта, который сокращается по мере ухудшения внешних условий. Индексы, указывающие на вероятность экономического спада в будущем, растут», — говорится в ежемесячном отчете института.

Согласно данным правительства, в октябре экспорт товаров из страны сократился на 5,7%. Экспорт полупроводников, в частности, упал на 17,4%.

«До прошлого месяца мы прогнозировали восстановление экономики, однако сейчас видим, что это не так, — заявил представитель KDI. — Наш прогноз не означает, что Южная Корея переживает сейчас экономический спад, однако указывает, что это может произойти в будущем».

Известно, что объём промышленного производства продолжает сокращаться на протяжении трех месяцев подряд. Розничные продажи и инвестиции также сократились. Индекс деловых настроений упал до самого низкого за 18 месяцев уровня — 76 пунктов.

Эксперты также указали на растущую неопределенность на финансовом рынке, поскольку США и другие крупные экономики настаивают на ужесточении денежно-кредитной политики в целях борьбы с высокой инфляцией.