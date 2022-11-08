Москва, 8 ноября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о статусе ветерана боевых действий и инвалида боевых действий для добровольцев, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Это справедливое решение. Добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Российской Федерации, будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В законопроекте речь идет о гражданах, поступивших в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции на территориях б. УССР, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года.

Нормы законопроекта распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Полномочиями по утверждению порядка выдачи вышеуказанным лицам удостоверения ветерана боевых действий наделяется правительство РФ.

По данным парламентариев, предполагается, что статус ветерана боевых действий получит порядка 15 тыс. добровольцев-участников специальной военной операции. Все они получат льготы и преференции.

«На добровольцев распространяются все социальные гарантии — единовременные и ежемесячные выплаты как ветеранам и инвалидам боевых действий, компенсация 50% затрат на оплату жилья ветеранам и членам их семей, другие льготы. Точно такие же, как и для военнослужащих. Законопроект получил поддержку всех парламентских фракций», — уточнил депутат Госдумы Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

Расходы на реализацию норм могут составить до 750 млн рублей в год.

Второе чтение законопроекта намечено на 8 ноября.