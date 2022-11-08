Минск, 8 ноября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Жители Белоруссии должны знать основные положения конституции и страны в основном ориентироваться на них, а не на президента или членов парламента и правительства республики. Об этом 8 ноября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе совещания в Минске, его слова приводит пресс-служба лидера республики.

(сс) Администрация президента России Александр Лукашенко

«Надо понимать, что конституция — это основа нашей жизни. Надо убедить, обязательно убедить всех наших людей жить по закону. Я хочу, чтобы вы понимали: это не просто взял и сказал жить по закону. Это не я придумал. Об этом всегда говорят. Я это специально подчеркиваю, потому что наши люди часто живут, ориентируясь на личность. Прежде всего, на президента, парламент, депутатов, Совет министров и так далее», — сказал он.

Также Лукашенко призвал «окунуть» жителей Белоруссии в глубину «законодательной матрицы» страны, чтобы правовые знания стали для них основой для стабильности в обществе, так как лидеры, правительство, и депутаты приходят и уходят, а создаёт стабильную страну конституция и общество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) нужно «аккуратно вмонтировать» в действующую систему управления государством.