Херсон, 8 ноября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Наступление ВСУ на херсонском направлении 8 ноября «захлебнулось», сообщил в своем телеграм-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Противник понёс потери и отступает, добавил он.

В свою очередь военный журналист Герман Куликовский в своем телеграм-канале («Старше Эдды») отметил, что действия ВСУ были, скорее всего, разведкой боем, а полноценное наступление еще впереди.

Ранее заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что «развязка событий» в регионе наступит, вероятно, в ближайшие дни.