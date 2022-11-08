Москва, 8 ноября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов просит начать проверку видео блогера Nekoglai с пародией на российского военного.

Цитата из интервью Некоглая для шоу «Пушка» Блогер Некоглай

Свалов направил обращение генеральному прокурору России Игорю Краснову. Речь идёт о ролике, в котором блогер имитирует дома на ковре действия российского солдата, на которого дрон ВСУ скидывает гранаты.

Депутат просит прокуратуру провести проверку на предмет нарушения законодательства, отметив, что понимает, каково было мужчине на реальном видео.

«Просто очередное животное», — прокомментировал Свалов действия блогера.

Отметим, что «Некоглай» запись уже удалил, однако пародия уже успела разойтись по Сети.