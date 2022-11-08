Элиста, 8 ноября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. На полях Калмыкии завершается сев озимых культур, площадь под которые в 2022 году расширена. Об этом в своём телеграм-канале 8 ноября написал глава республики Бату Хасиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Калмыцкая степь

«В эти дни на калмыцких полях завершается сев озимых культур. Засеяно свыше 245 тыс. га, что на 10 тыс. га выше, чем осенью прошлого года», — уточнил он.

Как подчеркнул Хасиков, Калмыкия вошла в число 64 регионов России, которые получили дополнительную субсидию для поддержки производителей зерновых культур. С учётом поступлений сумма финансирования этой сферы увеличилась вдвое по сравнению с 2021 годом.

Калмыцкие аграрии могут подать заявки на получение субсидий для возмещения части затрат на производство и реализацию зерновых культур.