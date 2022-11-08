Сеул, 8 ноября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В Южной Корее выявили ещё один очаг птичьего гриппа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей региональных властей.

admoblkaluga.ru Птичий грипп

Сообщается, что вирус был обнаружен на ферме в уезде Сунчхан провинции Чолла-Пукто (~244 км к югу от Сеула), где выращивают 155 тыс. кур.

Напомним, что первый случай заражения в стране за последние шесть месяцев был зафиксирован 19 октября на утиной ферме в уезде Ечхон провинции Кёнсан-Пукто (~165 км к юго-востоку от Сеула).

Как сообщало ИА REGNUM, в личном подсобном хозяйстве Вольского района Саратовской области выявлен вирус гриппа птиц.

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