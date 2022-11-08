Париж, 8 ноября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Бывший кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что Франция побила новый рекорд дефицита торгового баланса. Об этом политик написала в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Франция побила новый рекорд дефицита торгового баланса: 16,8 млрд евро в сентябре; 149,9 млрд за год. Экономическая политика Эммануэля Макрона — это катастрофа, усугубленная массовой деиндустриализацией и разрушением нашего атомного сектора», — написала Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна почтила память жертв авиакатастрофы, произошедшей в Шарм-эль-Шейхе (Египет) в 2004 году.

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