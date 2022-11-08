Лос-Анджелес, США, 8 ноября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Продюссер Кевин Файги заявил, что кинокомикс «Чёрная пантера: Ваканда навеки» является самой важной картиной в истории студии Marvel. Об этом 8 ноября сообщает портал Screen Rant.

Кевин Файги — глава Marvel studios

«Все мы очень верим, что это самый важный фильм, который мы когда-либо делали», — сказал Файги, добавив, что над этим проектом ежедневно работали все члены команды. Он отметил, что наибольший вклад в создание картины внёс её режиссёр Райан Куглер.

Напомним, премьера сиквела «Чёрной Пантеры» состоится в США 11 ноября 2022 года. В октябре 2022 года певица Рианна представила новую песню «Lift Me Up», которая стала частью саундтрека картины. Стоит отметить, что это первая композиция исполнительницы, которую она выпустила после шестилетней паузы.