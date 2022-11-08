Брюссель, 8 ноября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал все конфликтующие стороны в Косово и Метохии воздержаться от односторонних шагов, которые могли бы поставить под угрозу мир и стабильность в южном сербском крае. Об этом Столтенберг заявил 7 ноября в телефонном разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем.

U.S. Department of State from United States Йенс Столтенберг

Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс высоко оценивает сотрудничество, которое НАТО наладил с Сербией как с военно нейтральной страной.

Собеседники также обсудили значимость роли KFOR (международные силы по поддержанию мира в Косово под командованием НАТО — ИА REGNUM) и поддержки прямых контактов между начальниками генштаба Армии Сербии и командованием KFOR в Косово и Метохии, сообщила пресс-служба президента Сербии.

Напомним, что новое обострение в Косово произошло после того, как албанские сепаратистские власти в Приштине отказались продлить срок перерегистрации автомобилей с сербскими номерами. Сербы, проживающие на севере края, приняли решение покинуть все органы власти сепаратистского образования.