Хабаровск, 8 ноября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Хабаровский «Амур» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

На 18-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский. Во втором периоде хоккеисты «Амура» отыгрались и вырвали победу, отличились форварды Сергей Лапин (на 23-й минуте) и Денис Вихарев (на 25-й).

На сегодняшний день «Амур» занимает 10-е место в Восточной конференции, на счету команды 22 очка. «Динамо» идёт на четвёртом месте в Западной конференции с 36 очками.

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