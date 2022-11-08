Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Численность постоянного населения Ленинградской области на начало сентября 2022 года возросла на 12,9 тыс. человек по сравнению с цифрами на 1 января 2022 года. О сохранении положительной демографической динамики в регионе сообщает Петростат, передает 8 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Мурино

По данным статистики, на 1 сентября 2022 года численность населения Ленобласти составила 1 млн 924 тыс. человек. Число постоянно проживающих в области граждан увеличилось на 0,7% по сравнению с началом года.

«Рост численности населения в январе–августе 2022 года произошел за счет миграционного прироста. Миграционный прирост полностью компенсировал естественную убыль населения и превысил ее на 132%», — отметили в Петростате.

За этот период в Ленобласти родились 8040 детей. При этом скончались в регионе 17 873 человека. Органы ЗАГСа зарегистрировали 5419 браков и 4452 развода.

Отметим, к июлю 2022 года, по данным Петростата, численность населения Ленобласти составляла 1,919 млн человек.