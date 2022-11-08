Москва, 8 ноября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. «Единая Россия» подготовила поправки к проекту федерального бюджета на 2023–2025 годы, которые предусматривают выделение дополнительных средств на поддержку русских театров за рубежом и восстановление объектов культурного наследия в регионах России, отметил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

ER.ru Андрей Турчак

Так, на поддержку указанных театров предлагается выделить еще 150 млн рублей, а на восстановление в регионах объектов культурного наследия 300 млн рублей. Дополнительно 100 млн рублей предусматривается на реализацию творческих проектов в сфере народного искусства и 170 млн рублей на господдержку НКО, привёл данные Турчак в своём телеграмм-канале.

Кроме того, единороссы предлагают добавить 7,5 млрд рублей на поддержку граждан с помощью соцконтракта, 2,5 млрд рублей на организацию профобучения и дополнительного профобразования и 2,7 млрд рублей на модернизацию центров занятости.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, второе чтение проекта бюджета РФ запланировано в Госдуме на 22 ноября 2022 года.