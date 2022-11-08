Лондон, 8 ноября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Крупнейшие супермаркеты Великобритании задумались о том, как бороться с дефицитом яиц, возникшем в стране в результате очередной вспышки птичьего гриппа и гибели миллионов кур во время летней жары. Об этом сообщает газета The Sun.

(сс) ccipeggy Яйца

В качестве одной из мер, как заявили источники в руководстве торговых точек, не исключается ограничение на продажу этого продукта питания. Также рассматривается такой вариант, как увеличение импорта из-за границы, в частности, из Польши, что приведёт к росту цен на яйца из-за дополнительных транспортных расходов. По официальным данным, цена коробки с дюжиной яиц уже выросла более чем на 22%.

Издание пишет, что в настоящее время в отрасли ведутся срочные переговоры о том, как справиться «яичным» кризисом.

По официальным данным, цена коробки с дюжиной яиц уже выросла более чем на 22%.

Добавим, что в прошлом году Великобритания произвела 11,3 миллиарда яиц и была вынуждена импортировать ещё 1,4 миллиарда, чтобы удовлетворить спрос на этот продукт питания.

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Как сообщало ИА REGNUM, резкий рост цен на продукты питания довёл инфляцию в Великобритании до двузначных цифр. Так, в сентябре индекс потребительских цен вырос на 10,1% по сравнению с 9,9% месяцем ранее. Этот показатель превысил ожидания экономистов и соответствует 40-летнему максимуму, достигнутому в июле 2022 года. Таким образом, инфляция остается значительно выше целевого уровня 2%, установленного Банком Англии.

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