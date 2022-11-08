Астрахань, 8 ноября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Жителей Астраханской области, являющихся многодетными отцами и попавших под частичную мобилизацию, вернут домой. Речь идёт о 27 таких астраханцах. Об этом сообщили 8 ноября в пресс-службе правительства Астраханской области по итогам заседания оперативного штаба.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

Облвоенком Игорь Кремлев сообщил, что из общего числа мобилизованных астраханцев возможностью отзыва наделены 29 человек, в семьях которых воспитывается трое и более несовершеннолетних детей. Однако двое из них отказались писать рапорты для возвращения, они намерены продолжить службу. Таким образом, в ближайшее время домой вернутся 27 многодетных астраханцев. Военком уточнил, что на место мобилизованных, подлежащих возврату, есть резерв из восьми добровольцев и десяти служащих по контракту.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября, о её завершении было объявлено в конце октября.