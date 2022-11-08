Москва, 8 ноября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Власти США предлагают американским банкам вести бизнес с некоторыми стратегическими российскими компаниями, осознав тяжесть экономического кризиса. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

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«США с началом спецоперации на территории б. УССР резко усилили санкционное давление на Россию, стремясь ослабить доходную базу российского бюджета и его возможности финансировать СВО.

Однако при этом Минфин США известен достаточно гибким подходом к санкциям, в частности, старается не навредить интересам американского бизнеса и не вызвать нежелательных последствий для собственной экономики.

Нередко санкции сопровождаются временными лицензиями, которые выводят из-под ограничений те операции, осуществление которых важно для нормального функционирования мировых рынков. США сознательно избегают вводить санкции против российского алюминия («обжегшись» в 2018 году с «РУСАЛом»), продовольствия и удобрений.

Однако сами западные компании и банки часто проявляют собственную инициативу, отказываясь от сотрудничества с российскими контрагентами даже в отсутствие санкций из-за репутационных рисков, а также опасений что-то нарушить.

Это приводит к негативным последствиям в виде сокращения поставок российских энергоресурсов, удобрений и продовольствия, которое все сильнее ощущается в мире в виде рекордной инфляции, энергокризиса, продовольственного кризиса и угрозы рецессии.

По-видимому, власти США, осознав тяжесть экономического кризиса, пытаются скорректировать ситуацию — пока выборочно.

Не исключено, что тут могло подействовать и возможное влияние Турции и ООН с целью снять препятствия для экспорта российского зерна и удобрений как условие согласия России на продление зерновой сделки», — пояснила эксперт.

По данным Bloomberg, Госдеп и Минфин США негласно призвали крупнейшие американские банки, включая JPMorgan и Citigroup, продолжить вести бизнес с некоторыми стратегическими российскими компаниями, такими как Газпром, «Фосагро» и «Уралкалий».

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