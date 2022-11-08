Баку, 8 ноября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Прошло два года после подписания соглашения Баку и Ереваном по итогам войны в Нагорном Карабахе, но в Армении так и не создан «Зангезурский коридор» между Азербайджаном и Нахичеванской автономией. Об этом 8 ноября заявил в Шуше по случаю Дня победы в карабахской войне 2020 года азербайджанский президент Ильхам Алиев.

President.az Закладка фундамента железнодорожной линии Горадиз—Агбенд («Зангезурский коридор»)

«Армения обязалась обеспечить сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчываном. Прошло два года, ни железной, ни автомобильной дороги нет. Как долго нам ждать?», — сказал Алиев.

Он добавил, что азербайджанская сторона пока «не трогает» автомобили, которые едут из Армении в Нагорный Карабах по Лачинскому коридору, перешедшему под контроль Баку. Алиев заявил, что азербайджанская сторона исполняет свои обязательства.

Напомним, в трёхстороннем соглашении Баку, Еревана и Москвы 2020 года армянская сторона обязалась обеспечить безопасность наземного пути Азербайджана с его анклавом — Нахичеванской Автономной Республикой. По мнению Алиева, это означает, что Баку должен получить на армянской территории «Зангезурский коридор». Премьер-министр Армении Никол Пашинян на это заявил, что «коридорная логика» неприемлема.