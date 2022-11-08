Ростов-на-Дону, 8 ноября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) объявила о подготовке операторов квадрокоптеров в Ростове-на-Дону. Об этом журналистам сообщил председатель регионального отделения ДОСААФ Анатолий Трушин.

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По его словам, за счёт пожертвований приобретено более 20 квадрокоптеров. Обучение уже прошли мобилизованные. Навыки управления квадрокоптерами они применят в условиях СВО. На данный момент такую подготовку в Ростовской области проходят десять человек.

Трушин не исключил, что в скором времени будет создана соответствующая военно-учётная специальность, так как даже среди призывников немало тех, кто хочет получить навыки управления квадрокоптерами.