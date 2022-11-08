Анкара, , 15:20 — REGNUM Во Фракии будет располагаться в Турции газовый хаб, который построят в рамках предложенного президентом РФ Владимиром Путиным соответствующего проекта. Об этом 8 ноября рассказал турецкий министр энергетики Фатих Донмез в интервью телеканалу TRT Haber.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Да, мы решили, что центр распределения газа будет находиться в Тракье (Фракия), это самое удобное место», — сказал он.

Также Донмез отметил, что власти Турции уже начали переговоры с поставщиками по поводу это проекта и намерены провести в январе–феврале 2023 года провести конференцию, на которой будут обсуждаться возможности страны по строительству этого хаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что препятствия для экспорта российских зерна и удобрений полностью не устранены.