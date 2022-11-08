Уфа, 8 ноября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Мероприятия, посвященные вопросам качества, проведут в Башкирии специалисты регионального центра Росстандарта. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Serhio1981 «Знак качества» от «Роскачества»

Каждый второй четверг ноября в России отмечается всемирный день качества. С 9 по 11 ноября в республике пройдут публичные поверки, дни открытых дверей, лекции и семинары.

«Официальная неделя качества дополнительно простимулирует предприятия республики к совершенствованию производственных процессов», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства региона — министра промышленности, энергетики и инноваций Александра Шельдяева.

Напомним, что в 1989 года Европейская организация качества при содействии ООН объявила каждый второй четверг ноября всемирным днем качества. С 1995 года неделя, на которую он выпадает, называется Европейской неделей качества.