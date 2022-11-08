Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. С начала 2022 года численность постоянного населения Санкт-Петербурга сократилась на 17,9 тыс. человек. О новых демографических данных сообщает Петростат, передает 8 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на Невском проспекте

На 1 сентября 2022 года численность постоянного населения Петербурга составила 5 млн 359 тыс. человек. Число петербуржцев сократилось на 0,3% по сравнению с показателем на начало 2022 года.

«Сокращение численности населения за январь–август 2022 года происходило из-за естественной убыли и миграционного оттока населения. При этом естественная убыль составила 55,5% от общей убыли населения», — содержится в докладе Петростата.

За период с января по август в Северной столице родились 34 126 малышей. Скончался в Петербурге за тот же период 44 071 человек. За первые восемь месяцев 2022 года зарегистрировали 36 259 браков и 17 447 разводов.

Напомним, что, по данным Петростата, численность Петербурга с января по июнь сократилась на 11,7 тыс. человек. Численность жителей Петербурга на 1 июля составляла 5,366 млн человек.