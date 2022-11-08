Бухарест, 8 ноября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Служба безопасности и разведки Румынии (SRI) объявила о начале общенациональных учений по противодействию терроризму. Об этом 8 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Www.defense.gov Солдаты на военных учениях в Румынии

Согласно официальной информации, соответствующие тренировки спецподразделений пройдут в Бухаресте, Брашове, Джурджу и других крупных городах страны, а также в сельской местности. Детали мероприятий держатся в строжайшей тайне.

При этом руководство SRI предупредило местное население о возможном перекрытии дорог и использовании светошумовых устройств при осуществлении плана учений.

Напомним, ранее правительство Румынии выступило с инициативой реорганизации спецслужб страны и выделения им дополнительного финансирования.