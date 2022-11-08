Тбилиси, , 15:19 — REGNUM Лидер грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, выступая на брифинге, заявил, что в Тбилиси живёт сын «путинского олигарха», сообщает 8 ноября грузинский телеканал Georgian Times.

Ника Мелия European People's Party

«Несколько дней назад СМИ распространили кадры, на которых гражданин России в Тбилиси оскорбляет грузин. Павел Копылков, сын Александра Копылкова, олигарха из окружения Путина, оказался тем человеком, которому правительство «Русской мечты» (так грузинская оппозиция называет правящую партию «Грузинская мечта» — ИА REGNUM) разрешило беспрепятственно и бесконтрольно пересечь границу. Он был задержан полицией только за мелкое хулиганство, даже на фоне общественного резонанса. Сегодня он уже на свободе, он покинул следственный изолятор Мцхеты через несколько часов после своего ареста. Его отец — олигарх Копылков, имеющий непосредственное отношение к российской военной промышленности, связан с российским военным финансированием в Сирии, Крыму, а теперь и [в бывш. УССР]. Его семья владеет огромной собственностью, выполняет контракты с российской армией, и сегодня эта семья живет в Тбилиси. Александр Копылков является прямым партнёром самых влиятельных олигархов ближайшего окружения Путина: Алишера Усманова и Игоря Сечина, на которых одними из первых были наложены международные санкции, близок к Рамзану Кадырову и имеет прямые деловые связи с десятками лиц, попавших под санкции. Именно так сегодня работает наша Служба государственной безопасности, закрывая глаза на реальную угрозу и пропуская семьи спонсоров терроризма в Грузию. Кто-нибудь скажет, что эти люди бегут от российского режима, что они не хотят войны и мы должны прикрывать их этим мотивом?!» — сказал Мелия.

Оппозиционный политик призвал правительство, особенно министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, выступить с разъяснительным заявлением для грузинского общества.

Напомним, что Копылков-старший является учредителем и собственником ряда компаний, занимающихся строительством и управлением недвижимостью.