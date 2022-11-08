Москва, 8 ноября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Нетрудно заметить, что «условия», о которых заявил Зеленский, никак не могут являться «условиями для переговоров». Это предлагаемые России условия капитуляции, заявил корреспонденту ИА REGNUM историк и писатель Дометий Завольский.

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг киевского режима

«В случае таковой переговоры будут состоять лишь в предъявлении России более конкретных условий по «возмещению всех убытков», «наказанию каждого военного преступника» и «гарантиям, что это не повторится».

Впрочем, даже такого рода переговоры безусловно получатся содержательными, ибо трудно вообразить, какого рода требования киевский режим готов подверстать под эти пункты (и даже под пункт об «уважении к Уставу ООН»).

Разумеется, вопрос о такого рода «условиях для переговоров» неприемлем не только для высшего руководства России, но и для большинства оппозиционных сил и общества в целом.

В связи с этим вновь встаёт вопрос о том, насколько целесообразны регулярные заявления российской дипломатии о готовности к переговорам. Вместо донесения до мирового сообщества идеи о мирных намерениях России, они используются киевским режимом и его покровителями как повод к собственным заявлениям, призванным показать, что Россия близка к полному поражению и его задерживает лишь нехватка западной помощи.

Таким образом, российская риторика «за мир», уже в достаточной мере зафиксированная, но неоценённая, в настоящее время невольно начала уже работать на стратегический план киевского режима и его покровителей: создавая видимость близкой победы ВСУ над Россией, постепенно вовлечь в конфликт не только экономические, но и военные силы всего Запада, пока ещё отнюдь не готового к бесконечному повышению ставок.

Нынешнее состояние киевского режима, его планы в отношении России и его место в глобальной антироссийской провокации в настоящее время не оставляют места не только для переговоров, но и для всяких разговоров о переговорах.

Остановить запущенную цепную реакцию русофобской истерии можно только нейтрализовав этот режим и лишив западных «ястребов» возможности использовать его в качестве оружия против России. Как именно — возможно, это тема для дискуссии. Но лишь внутрироссийской», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев готов пойти на переговоры с Россией, но у киевского режима есть ряд условий, заявил Владимир Зеленский.

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