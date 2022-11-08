София, 8 ноября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Прокуратура Болгарии обнародовала предварительные результаты следствия по делу о пожаре в скором поезде София — Варна 4 ноября, согласно которым возгорание в вагонах произошло из-за умышленного поджога. Об этом 8 ноября сообщает софийский информационный портал News. bg.

Pixabay.com Железная дорога

Как предполагают следователи, неизвестные лица могли разлить легковоспламеняющуюся жидкость в одном из тамбуров. По некоторым данным, впоследствии эта смесь загорелась из-за искры.

«Расследование продолжается, будут рассмотрены все возможные версии», — говорится в заявлении прокуратуры.

Напомним, в минувшую пятницу в районе станции Каспичан на северо-востоке Болгарии загорелись два вагона железнодорожного экспресса, следовавшего из Софии в Варну. Из поезда было эвакуировано 50 человек. Сообщается, что ранения получили машинист и один пассажир.

Общий ущерб, нанесенный предприятию «Болгарские железные дороги», оценивается в 3 млн левов ($1,5 млн).