Татарск, Новосибирская область, 8 ноября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Переехавший шестилетнего ребёнка новосибирский депутат Сергей Мамонтов сдаёт мандат. Он направил соответствующее заявление в аппарат райсовета. Мамонтов является депутатом райсовета Татарского района Новосибирской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, что 30 октября 2022 года Сергей Мамонтов наехал на ребёнка и скрылся с места аварии, даже не попытавшись оказать помощь. В полицию он пришёл после того, как его автомобиль был объявлен в розыск — момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.

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Спикер совета депутатов Татарского района Вадим Носков уточнил «Ъ-Сибирь», что в заявлении Мамонтова указано «собственное желание». Сессия райсовета рассмотрит его 17 ноября.

Отметим, что ребёнок после ДТП сумел подняться и дойти до дома. После чего был доставлен в больницу и некоторое время находился в реанимации. Сейчас он переведён в травматологическое отделение областной больницы.