Баку, , 15:18 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Нагорный Карабах является азербайджанской землёй, а российские миротворцы там находятся временно. С таким обращением к согражданам он выступил 8 ноября в Шуше по случаю Дня победы в карабахской войне 2020 года.

Ильхам Алиев President.az

«Российские миротворцы там временно размещены, их срок пребывания указан в заявлении от 10 ноября 2020 года. Если армянская сторона на кого-то рассчитывает, то они вновь столкнутся с трагедией», — сказал Алиев.

Он поздравил жителей Азербайджана с «изгнанием врага с наших исторических земель». Глава республики подчеркнул, что мирные переговоры с Арменией не позволили добиться таких результатов. Алиев также подчеркнул, что курс на укрепление военного потенциала Азербайджана продолжится.

Напомним, согласно соглашению Москвы, Баку и Еревана от ноября 2020 года, российские миротворцы дислоцированы в Нагорном Карабахе на пять лет. Если ни одна из сторон не заявит за полгода до окончания срока о возражении, то мандат продлевается автоматически ещё на пять лет.

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