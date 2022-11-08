Челябинск, 8 ноября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В Челябинске 8 ноября почтили память сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении своего служебного долга. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото: пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинской области

Памятное мероприятий состоялось возле мемориального комплекса «Солдатам правопорядка». По информации пресс-службы правительства Челябинской области, там собрались представители власти, ветераны правоохранительных органов, родственники и друзья погибших и другие. Они возложили цветы к мемориалу.

«Служба в правоохранительных органах всегда была опасной, всегда необходимо было проявлять мужество и стойкость, и только самые смелые и достойные сыны нашего Отечества приходили и приходят сегодня в полицию, Росгварию для того, чтобы защищать наших соотечественников», — заявил губернатор области Алексей Текслер на церемонии.

В пресс-службе южноуральского главка МВД добавили, что памятное мероприятие состоялось и в концертном зал Дворца пионеров и школьников имени Н. К. Крупской. На него были приглашены 118 родственников сотрудников МВД, погибших при выполнении служебного долга. им вручили букеты и подарки.

Добавим, на плите мемориала «Солдатам правопорядка» высечены имена 232 стражей правопорядка, которые в разное время геройски ушли из жизни. Напомним, 8 ноября в России отмечается День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.