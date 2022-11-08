Владивосток, 8 ноября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Владивостокский «Адмирал» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Торпедо» шайбы забросили нападающие Дмитрий Саюстов (на 17-й минуте), Иван Емец (на 37-й) и Рудольф Червены (на 59-й). У СКА отличился форвард Никита Гусев (на 54-й минуте).

СКА прервал серию из девяти побед подряд. Для команды это поражение стало третьим в сезоне.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает четвёртое место в Восточной конференции, на счету команды 34 очка. СКА идёт на первом месте в Западной конференции с 51 очком.

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