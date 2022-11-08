Краснодар, 8 ноября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Более 3,7 тыс. жителей Краснодарского края записались в добровольцы для участия в СВО через сервис на портале «Госуслуги». Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кубани 8 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

На данный момент военный комиссариат Кубани обработал более 3,6 тыс. заявлений, поступивших через «Госуслуги».

ИА REGNUM сообщало, что мобилизованные жители Кубани и добровольцы получают единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей.