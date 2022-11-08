Киев, 8 ноября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Известие о том, что Зеленский хочет продлить военное положение и всеобщую мобилизацию на территории б. УССР, спровоцировало немало ироничных комментариев в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Что с наркоши взять? Остаткам Мыкол — приготовиться», — иронизирует Константин.

«А кто пойдёт? 65+ или дети 16-летние?» — спрашивает Елена.

«Теперь будут мобилизовать мужчин от 65 до 90 лет», — развивает тему Светлана.

«Зелебобе все мало трупов… а ответственность-то растёт… хотя ему и так уже капут», — считает Павел.

«Да Зеле вообще на всё наплевать — дозу дают и ладно. Это амеры решили Европу в руины превратить, им тут конкуренты не нужны», — считает Константин Веронкин.

«Бедный народ. Вот проклятие какое досталось», — сочувствует Марина Гусева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Киев намерен продлить военное положение ещё на 90 дней, известил представитель законодательного органа террористов Ярослав Железняк. Соответствующие законопроекты инициированы Зеленским. Тексты к документам пока отсутствуют. Предыдущий закон о военном положении действовал до 21 ноября.

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