Москва, , 15:14 — REGNUM Поправки к проекту федерального бюджета на 2023–2025 годы предусматривают выделение дополнительных средств на программу комплексного развития сельских территорий и поддержку научно-технических проектов в агропромышленном комплексе (АПК), отметил первый вице-спикер Совфеда секретарь генсовета Андрей Турчак.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM ранее, второе чтение проекта главного финансового документа страны запланировано в Госдуме на 22 ноября.

«Единая Россия» внесла поправки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года. Перечень направлений, на которые партия предлагает направить дополнительные средства, достаточно широкий — от развития села и центров занятости до расходов на поддержку русской культуры за рубежом и восстановление объектов культурного наследия в наших региоанх. Каждую поправку тщательно сверили с коллегами из правительства и готовы обосновать каждый рубль», — отметил Турчак в своём телеграмм-канале.

Он пояснил, что дополнительно 8 млрд рублей планируется направить на программу комплексного развития сельских территорий, еще по 1 млрд рублей может пойти на работы по мелиорации сельхозземель и поддержку научно-технических проектов в АПК. Еще 1,5 млрд рублей поправками предусматривается на поддержку льготного агролизинга.

В то же время первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина («Единая Россия») обратила внимание на то, что перед сельским хозяйством ставятся ещё более амбициозные задачи и планы, как, например, введение в оборот заброшенных и новых земель в количестве практически 13 млн га.

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