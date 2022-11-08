Ростов-на-Дону, , 15:11 — REGNUM В Ростове-на-Дону готовят к застройке территорию бывшего мясокомбината. Это следует из постановления за подписью сити-менеджера донской столицы Алексея Логвиненко. Документ опубликован на сайте администрации областного центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

Площадь застраиваемого участка, расположенного между переулком Крепостным и Театральным проспектом в границах улицы Текучева и полосы отвода железной дороги, составляет 12,42 гектара. Территория передана «Специализированному застройщику КП № 5» для проектирования.

На разработку проекта отводится год. Отсчёт ведётся с даты публикации постановления.

Из открытых источников следует, что на указанной территории некогда располагались мощности Ростовского колбасного завода.