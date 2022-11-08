Каракас, 8 ноября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Климатический дисбаланс в мире вызван действиями мировых капиталистических экономик. Об этом в ходе климатического саммита COP27 заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Analitica.com Николас Мадуро

«Венесуэльский народ должен платить за последствия дисбаланса, вызванного основными капиталистическими экономиками мира, которые загрязнили и продолжают загрязнять планету во благо немногих», — сказал Мадуро.

Он также призвал защитить регион Амазонии.