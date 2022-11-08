Президент Венесуэлы обвинил капиталистические страны в загрязнении планеты
Каракас, 8 ноября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Климатический дисбаланс в мире вызван действиями мировых капиталистических экономик. Об этом в ходе климатического саммита COP27 заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Analitica.com
Николас Мадуро
«Венесуэльский народ должен платить за последствия дисбаланса, вызванного основными капиталистическими экономиками мира, которые загрязнили и продолжают загрязнять планету во благо немногих», — сказал Мадуро.
Он также призвал защитить регион Амазонии.