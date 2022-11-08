Москва, , 15:11 — REGNUM Ситуация с ростом инфляции в еврозоне стабилизируется не раньше второй половины 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал высказывание исполнительного вице-председателя Еврокомиссии (ЕК) Валдиса Домбровскиса о том, что ЕК надеется на то, что инфляция в еврозоне начнет снижаться.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Основной драйвер инфляции 2022 года — рост цен на энергоносители, — сказал Хестанов. — Если цены стабилизируются, то вполне вероятен сценарий стабилизации. Проифляционным фактором остаётся всё еще мягкая политика ЕЦБ, темп повышения ставки у которого заметно отстает от темпа ФРС. Однако это может измениться. Весьма вероятно, что по итогам 2022 года уровень инфляции в еврозоне достигнет 11–12%. В первой половине 2023 года, скорее всего, рост инфляции продолжится, а стабилизация произойдёт не ранее второй половины 2023 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, неравномерность экономического развития стран еврозоны усиливает потенциальный раскол в совете управляющих Европейского центрального банка.