Москва, 8 ноября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. С общей повесткой в ОПЕК и в рамках Форума стран-экспортеров газа, включая вопросы внутреннего потребления и переформатирования углеводородного рынка, могут выступать Россия и страны Африки. Об этом 8 ноября заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров в ходе международной межпартийной конференции партии «Единая Россия» «Актуальные вопросы международной безопасности в условиях геополитической нестабильности».

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«На страны Африки приходится почти половина мест в Форуме стран-экспортёров газа и в ОПЕК. Россия и Африка могут выступать в этих организациях с общей повесткой — поддерживать внутреннее потребление, переформатирование нынешнего углеводородного рынка и действующих на нем механизмов ценообразования в интересах стран и потребителей», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединённым Штатам стоит уделять больше внимания своей внутренней политике, а не ссылаться на якобы мешающие им жить некие внешние факторы вроде России.