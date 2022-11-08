Москва, 8 ноября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Риски рецессий вынуждают всё больше стран рассматривать торговые ограничения как эффективный способ поддержания собственных экономик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал планы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) содействовать развитию открытой мировой экономики и выступать против торговых ограничений, которые ей угрожают.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Нарушение принципов свободной торговли были подорваны не сегодня, — констатировал Сафонов. — Первой ласточкой были экономические санкции, которые западные страны накладывали на неугодные им режимы в развивающихся странах в Африке, Ближнем Востоке, в Азии и Южной Америке. Эту картину дополнили торговая война США с КНР, а также меры по защите отраслевых рынков металла, угля и других товаров со стороны США и отдельных европейских стран. И последние штрихи — это политические санкции в отношении России. В этих условиях страны будут вынуждены ориентироваться на возврат к функционированию мегарынков в рамках страновых объединений».

Кроме того, как пояснил Сафонов, риски рецессий вынуждают государства использовать торговые ограничения как эффективный способ поддержания собственных экономик.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в мировой экономике следует ждать дальнейшего роста количества торговых ограничений.